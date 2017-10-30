Стало известно, что будет делать Настя Каменских после разрыва с Потапом

Потап поздравил певицу с началом сольной карьеры.

Настя Каменских Instagram Настя Каменских

Экс-участница дуэта "Потап и Настя", украинская певица Настя Каменских начинает сольную карьеру.

Об этом сообщил в Instagram ее бывший коллега, продюсер Алексей Потапенко.

"Анастасия Алексеевна, я вас поздравляю с началом такой долгожданной и между тем для всех неожиданной сольной карьеры! Ты это заслужила как никто другой! Это твой день, это твой год! Никто, кроме меня, не знает, как это для тебя важно, пусть же засияет NK!" — написал он.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)Жов 30, 2017 о 7:14 PDT

На прошлой неделе Потап и Настя Каменских записали видеообращение и рассказали, что ставят дуэт на паузу.

Напомним, поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности.