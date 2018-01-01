Настя Каменских соблазнительно станцевала на пляже и показала аппетитную попу

Певица отправилась отдыхать в теплые края.

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась перед подписчиками своей фигурой в бикини.

Так, на снимка, который певица выложила на своей странице в Instagram и в Insta-сториз, она запечатлена в купальниках, которые подчеркивают аппетитную попу артистки.

Фанаты певицы отметили, что ее фигуре можно только позавидовать.

"Божее, какая ты красивая!!", "Какая фигура!", "Красоту нужно показывать", "Ты секссссииии", "Самая красивая певица нашей эстрады", - восхищались артисткой подписчики.

Ранее фото Насти Каменских в пижаме вызвало жаркие споры в Сети.