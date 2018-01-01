Настя Каменских в леопардовом плаще на голое тело вызвала жаркие споры в Сети

Артистка поделилась снимком с новой фотосессии.
На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует в леопардовом плаще высоких блестящих сапогах и с массивными серьгами. На плече артистка держит магнитолу Fisher – получился образ из 80-х.
Подписчики по-разному отреагировали на новое фото. Одни засыпали артистку комплиментами.
"Бомбический образ , абалдеть", "Дерзкий прикид", "Хищная кошка!", "Это безумно классно!", "", - расхваливали подписчики.
Другие же отметили, что Каменских такой образ не идет, и она выглядит вульгарно.
"Вульгарное фото! Фу", "Ого ляшка", "На Седокову похожа", "Насть, ну нет!", "Настенька ну зачем ты предала свои кудряшки без них ты как все!", - критиковали юзеры.
Ранее Настя Каменских заинтриговала фанатов селфи с обручальным кольцом.
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