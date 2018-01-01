Настя Каменских в полупрозрачном нижнем белье выступила на фестивале "Жара"

Певица спела в провокационном наряде.

Настя Каменских решила эпатировать публику откровенным нарядом instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , взволновала фанатов своим внешним видом фестивале "Жара" в Баку.

На странице мероприятия в Facebook появились достаточно пикантные фото с выступления украинской артистки – на сцене Настя появилась в наряде, который скорее подходит для спальни, а не для появления перед многотысячной аудиторией. На ней было надето прозрачное мини-платье, через которое было отчетливо видно нижнее белье артистки, и которое не скрывало прелести Каменских.

Настя Каменских решила эпатировать публику откровенным нарядом Фото: facebook.com/pg/zharafest

Настя Каменских решила эпатировать публику откровенным нарядом Фото: facebook.com/pg/zharafest

Настя Каменских решила эпатировать публику откровенным нарядом Фото: facebook.com/pg/zharafest

Позже артистка сменила наряд, и выступила со звездой российского шансона Любовью Успенской. Певицы исполнили композицию "Ты же не забыл", которую для них написал Потап.

Ранее Настя Каменских поразила поклонников фото в купальнике.

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