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Настя Каменских в США "засветила" голые зад и тело: фото

Сегодня, 08:39
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1 / 4 Настя Каменских (Instagram)

Певица устроила откровенную фотосессию в одном из отелей Лос-Анджелеса.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, показала фанатам очередную порцию откровенных фото.

Площадкой для публикации певица выбрала раздел Stories в социальной сети Instagram. Каменских, которая находится сейчас в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), сперва сфотографировалась в гостинице в крайне узком бикини, оголяющем ее ягодицы.

Затем певица снялась в том же купальнике, но лицом к камере. Апогеем небольшой откровенной фотосессии стал снимок, на котором Каменских запечатлена спиной в полумраке − уже вовсе обнаженной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Настя Каменских поразила откровенным нарядом на фестивале Atlas Weekend.

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Теги:  
Настя Каменских, фото, ягодицы, Instagram
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