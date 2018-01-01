Настя Каменских впервые показала своего папу

Певица трогательно поздравила отца с Днем рождения.

Певица трогательно поздравила отца с Днем рождения .instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских впервые выложила в Сеть фотографию со своим отцом Алексеем Жмуром.

На странице в Instagram Насти редко найти можно фото с мамой, но фотографиями с отцом певица не делится. Исключение она решила сделать в честь Дня рождения папы – Алексею Иосифовичу исполнилось 79 лет.

"Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь, и бесконечно люблю", - трогательно подписала серию селфи певица.

На фото певица улыбается на камеру и целует в щеку своего папу.

Отметим, что отец Насти Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Г. Веревки.

Каменских впервые выложила фото с отцом instagram.com/kamenskux

Каменских впервые выложила фото с отцом instagram.com/kamenskux

Каменских впервые выложила фото с отцом instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских поделилась старым фото с Потапом.

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