Настя Каменских взволновала фанатов фото в пиджаке на голое тело

Певица снялась в строгом наряде.

Настя Каменских восхитила фанатов строгим нарядом instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая заявила, что обручена , поделилась с подписчиками фото образа со сьемок проекта "X-фактор".

На своей странице в Instagram звезда выложила фото, на котором позирует в черном строгом костюме. Отметим, что пиджак артистка надела на голое тело, образ дополнила темными лодочками, неярким макияжем и стильными кудрями.

Поклонники отметили, что соскучились по кудряшкам Насти, и попросили ее почаще делать такую прическу.

"Боже, какие волосы, я балдею", "Кудри класс. И вообще так молодее тебе... очень идет. Бомба", "Самый крутой лук. Круто, что вернула кудри", - восхищались поклонники.

Певица надела пиджак на голое тело instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских вызвала жаркие споры под фото в дерзком мини-платье.

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