"Настюха персик!": Каменских покрасовалась в стильном образе

Певица поделилась новым фото с подписчиками.

Певица поделилась снимком со стильной фотосессии instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , порадовала поклонников новым снимком в стильном образе.

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в пушистом топе и обтягивающей юбке с леопардовым принтом. Свои кудрявые волосы артистка зачесала назад, и украсила орхидеей.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд, они восхитились нежностью образа.

"Настюха персик!", "Ух! Красоточка!", "Нимфа!", "Как же тебе идут кудряшки", "Ангельская красота!", - писали юзеры.

Фанаты расхвалили образ певицы instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских "ушла в отрыв" и засветила попу в пикантной позе.

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