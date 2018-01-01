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"Настюха персик!": Каменских покрасовалась в стильном образе

Сегодня, 11:40

Певица поделилась новым фото с подписчиками.

Настя Каменских
Певица поделилась снимком со стильной фотосессии instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, порадовала поклонников новым снимком  в стильном образе. 

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в пушистом топе и обтягивающей юбке с леопардовым принтом. Свои кудрявые волосы артистка зачесала назад, и украсила орхидеей.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд, они восхитились нежностью образа.

"Настюха персик!", "Ух! Красоточка!", "Нимфа!", "Как же тебе идут кудряшки", "Ангельская красота!", - писали юзеры.

Настя Каменских
Фанаты расхвалили образ певицы instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских "ушла в отрыв" и засветила попу в пикантной позе.

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Теги:  
Настя Каменских, певица, фото
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