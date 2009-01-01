Натали Портман родила дочку

Для Бенжамена и Натали ребенок стал вторым — пара уже воспитывает 5-летнего сына Алефа.

Натали Портман Reuters

39-летний Бенжамен Мильпье и 35-летнюю Натали Портман снова стали родителями.

Об этом пишет Сплетник.

22 февраля актриса родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса, о чем стало известно только на днях.

Роды прошли без осложнений, мама и малышка чувствуют себя отлично. Родители назвали девочку Амалией, как сообщил официальный представитель кинозвезды.

Для Бенжамена и Натали ребенок стал вторым — пара уже воспитывает 5-летнего сына Алефа. О беременности актрисы стало известно осенью прошлого года на Венецианском кинофестивале, на красной дорожке которого звезда демонстрировала округлившийся живот.

С мужем Бенжаменом Мильпье Reuters

Французский хореограф, танцовщик и бывший директор балета Парижской оперы Бенжамен Мильпье и кинодива вместе уже больше семи лет. Пара познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь", за роль в котором Портман получила свой первый "Оскар" (на церемонию актриса пришла вместе с новым бойфрендом и будучи глубоко беременной), и с тех пор не расстается. Свадьбу влюбленные сыграли тайно, а о личной жизни предпочитают не распространяться.

Напомним, Тори Спеллинг в пятый раз стала мамой.