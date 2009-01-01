Наталка Карпа отправилась в летний тур с командой "Студия 95 квартал"

Певица проедет с командой 9 городов, а завершит тур сольным концертом в Киеве 9 июня.

Именно в летнем туре по Украине команда "Студия квартал 95" решила добавить в концертную программу изюминку — выступление "Сонцезалежной" певицы Наталки Карпы.

"Студия Квартал 95" — это большая веселая семья, с которой не хочется расставаться надолго, — признается Наталка. — Это отличное начало летнего сезона, который 9 июня плавно перейдет в мой сольный концерт в Киеве."

9 июня певица Наталка Карпа выступит в Киеве event hall Freedom с лучшими летними хитами в стилях house и deep house, лирическими композициями и премьерами. Вместе с Наталкой Карпой на сцену в этот вечер выйдут звездные гости — Светлана Тарабарова, проект Bakun и Тарас Тополя (Антитела), с которым певица готовит музыкальный сюрприз. Также состоится презентация и розыгрыш среди зрителей летних парфюмированных наборов из новой коллекции Soncezalezhna by Karpa.

Напомним, Наталка Карпа в День всех влюбленных представила автобиографический клип.