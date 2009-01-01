Наталка Карпа показала фигуру на отдыхе на Шри-Ланке, опубликованы фото

Супруги наслаждаются отдыхом на курорте Тангалле.

Наталка Карпа Facebook.com

Фотографиями с путешествия Наталка делится на странице в Facebook.

Для отпуска Карпа выбрала Шри-Ланку.

Супруги наслаждаются отдыхом на курорте Тангалле, на берегу Индийского океана. Певица показала, как в ярком купальнике "ловит океанский бриз".

"Кто много работает, тот потом хорошо отдыхает ... правда эту истину, я поняла недавно, потому что в рабочем режиме проводила почти все свое время, и релаксом даже не попахивало. Моя орбита двигалась только в хардворк режиме. Прошлый год был очень насыщенным во всех отношениях, и в конце года удалось активно поработать, чтобы теперь взять маленький тайм-аут для восстановления, собрать все свои мысли вместе, расставить приоритеты, и в конце концов, поймать вдохновение. Иногда в мыслях, как мантру, проговариваю себе: "истощение — это зло! Карпа, научись отдыхать, для того, чтобы с двойной отдачей, потом работать!". Иногда поиски себя продолжаются до сих пор ... Умейте и работать, и отдыхать", — подписала снимки певица.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских в купальнике занялась серфингом.