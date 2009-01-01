Наталка Карпа в День всех влюбленных представила автобиографический клип, опубликовано видео

Певица символически решила презентовать видеороботу на годовщину предложения руки и сердца.

Наталка Карпа и Евгений Терехов Пресс-служба

и вернулась из столицы Франции не с пустыми руками.

В самом романтическом городе мира певица не только наслаждалась медовым уикендом, но и отсняла новую видеоработу на сингл "Плюс один".

Наталка Карпа: "Это видео насквозь пронизано вдохновением и любовью. В нем практически нет постановочных сцен — мы просто гуляем по городу, смеемся, бесчинствует, пьем кофе, едим круассаны ... А режиссер Лесь Панчишин поймал на камеру все самые атмосферные моменты".

Певица призналась, что видеоклип "Плюс один" автобиографический и очень личный для нее. Кроме того, что она в клипе снялась с мужем "Титановым Джексоном" — сама еще и написала музыку к песне.

Это было первое путешествие в Париж как для Наталки, так и для Евгения.

Певица Наталка Карпа символически решила презентовать видеороботу на годовщину предложения руки и сердца. Год назад накануне Дня Влюбленных — Евгений Терехов предложил Наталке Карпе выйти за него замуж перед полуторатысячным залом во время концерта группы "Антитела" во Львове. Певица сказала: "Да". В сентябре прошлого года пара сыграла свадьбу.

Напомним, Наталка Карпа показала фигуру на отдыхе на Шри-Ланке.