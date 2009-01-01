Наталка Карпа вместе с Евгением Тереховым записали песню, посвященную матерям военных

В видео к песне "Матерям" были использованы архивные материалы легендарного добровольческого батальона "Кривбасс".

Наталка Карпа и Евгений Терехов Пресс-служба

Авторами текста к песне стали Любовь Харченко и Нина Ивашкевич.

Они, зная историю Наталки Карпы и Титанового Джексона, написали стихотворение о матерях военных.

В то время Наталка была под впечатлением от встреч с военными в госпиталях, а также матерями военнопленных и пропавших без вести. Прочитав текст — решила положить стихи на музыку и записать песню вместе с мужем Героем АТО Евгением Тереховым "Титановым Джексоном". На такой дуэт ее вдохновил проект "Песни войны" Галины Гузьо, в котором артист поет с участником АТО.

"Путешествуя с мужем Украине, я неоднократно встречалась с его боевыми друзьями — это один мир, но когда ты общаешься с их женами, матерями, сестрами — заглядываешь в их глаза, слышишь рассказы о минутах отчаяния, о моментах когда ты не знаешь, что с твоим близким человеком — это совсем другой мир. Таким женщинам нужно ставить памятник... Очень болит за матерей, дети которых находятся в плену или пропали без вести... Когда Евгений прочитал вслух это стихотворение, мы решили именно в таком формате и записать песню."

Музыкальным продюсером трека стал Андрей Бакун, который также привлек к сотрудничеству гитариста Владимира Оленского.

В видео к песне "Матерям" были использованы архивные материалы легендарного добровольческого батальона "Кривбасс" и видеоматериалы, отснятые на передовой режиссером и журналисткой, которая помогает военным с УДА (Украинский Добровольческая Армия), Верой Яворской.

Напомним, Наталка Карпа в День всех влюбленных представила автобиографический клип.