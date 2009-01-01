Наталья Могилевская обнажилась для глянца

Помимо эффектной фотосессии Наталья дала интервью, в котором рассказала о жизненном опыте

Наталья Могилевская Instagram

Певица Наталья Могилевская ответила на 20 неудобных вопросов и снялась в соблазнительной фотосессии для глянца, посвященного проекту "Танці з зірками".

Певица позировала для нового номера журнала Viva.

На обложке журнала Могилевская позирует топлес, накинув на себя лишь стильное пальто. Певица выглядит просто превосходно. Благодаря танцам, диете и спорту ей удалось сбросить более 25 килограммов.

Помимо эффектной фотосессии Наталья дала интервью, в котором рассказала о жизненном опыте, мечтах и поделилась планами на будущее.

"С 2003 года я занимаюсь педагогической деятельностью. Сегодня половина современной украинской эстрады – мои ученики. Меня всегда интересовала система образования. Совсем недавно я открыла детскую школу, которая стала очень успешной. Пару месяцев назад я дала первые семинары, где поделилась с людьми своей версией, как выходить из кризиса, избавляться от депрессии, смело и радостно идти по жизни. В общем, я почувствовала стремление делиться с людьми своим путем успеха. А через 10–15 лет я бы хотела возглавить большое учебное заведение. Например, университет. Или уеду жить в Гималаи, где смогу провести время в покое и медитации", — рассказывает певица.

Напомним, певица Ассия Ахат позировала обнаженной для обложки альбома.