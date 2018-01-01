Наталья Могилевская позировала без макияжа, фото

Снимок, опубликованный народной артисткой Украины в соцсети, собрал тысячи лайков.

Наталья Могилевская сфотографировалась без микияжа instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует без макияжа.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото артистка запечатлена в серой кофте со своими "феями".

"Последние минуты в офисе... а за окном манит весна....", — подписала снимок исполнительница.

Наталья Могилевская сфотографировалась без микияжа instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская поделилась в Сети забавными фото — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть снимки можно здесь.

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