Наталья Могилевская пришла на "Голос країни-7"

Певица призналась, что влюбилась.

Первым на сцену "Голосу країни-7" вышел Валерий Величко, с первых же нот развернув кресло Сергея Бабкина исполнением песни "Smells Like Teen Spirit". Также нажали свои красные кнопки Потап и Джамала. Оказалось, что Валерий давно знаком с Джамалой, так как в одном из клипов сыграл ее возлюбленного.

"Неужели у вас была постельная сцена?" — пошутил Потап.

В качестве своего наставника певец выбрал Потапа.

Тронула сердца и развернула все четыре тренерских кресла 30-летняя Вера Кекелия — бывшая участница популярной украинской группы Армия. Вера бросила успешную музыкальную карьеру и ушла из группы, чтобы все свое время посвятить семье и любимому человеку, с которым познакомилась и за которого собиралась замуж. К сожалению, участницы группы, с которыми девушка была очень дружна, восприняли ее уход, как предательство. Но Вера решила, что стерпит все ради любимого человека. Накануне свадьбы оказалось, что жених певицы, которому она безгранично доверяла, злоупотребляет алкоголем. Певица решила, что не может создавать семью с алкоголиком. После разрыва отношений у певицы последовал длительный период заточения. Сейчас Вера чувствует, что настал тот момент, к которому она очень долго шла, и участие в "Голосе країни" поможет ей сделать первый шаг в новую жизнь.

Исполнив песню "Спи собі сама" группы "Скрябин" растроганная девушка не могла сдержать эмоций на сцене, и Сергей Бабкин вышел поддержать участницу, обняв ее. После чего, все тренеры в шутку отметили, что объятия Сергея — это "запрещенный ход", на что Бабкин обнял также Тину Кароль и Потапа. Именно Сергея Бабкина Вера выбрала своим тренером.

34-летняя Алиса Петрык пришла на "Голос країни", чтобы снова выйти на большую сцену и понять, узнает ли ее давняя подруга Тина Кароль, с которой они вместе учились в музыкальном училище им. Глиера и жили вместе в общежитии. Но затем пути юных певиц разошлись, и Алиса пожертвовала своей карьерой ради семьи и дочки, но сейчас хочет наверстать упущенное и воплотить свою мечту стать знаменитой певицей. На последних секундах исполнения Алисой песни "Send my love" Тина Кароль нажала кнопку, развернув свое кресло, и конечно же, была шокирована такой встречей.

"Это такой талант! Я сделаю все, чтобы помочь тебе поверять в себя и стать звездой", — пообещала Тина.

"Расскажи, какой Тина была в общежитии, только честно?" — спросил Потап у Алисы.

"Она была очень доброй и хозяйственной. Она научила меня готовить свое фирменное блюдо – тушеную свеклу", — рассказала участница.

Но чего точно не ожидали зрители и тренеры, так это выступления на главной вокальной сцене страны Натальи Могилевской. Певица пришла, чтобы сделать сюрприз своим звездным коллегам и протроллить Потапа, который в прошлом сезоне "Голос.Діти" подшучивал над певицей. Наталья исполнила песню "Завелась", которую посвятила близкому человеку, и с первых же минут своим узнаваемым тембром развернула все четыре тренерских кресла. Но стать участницей одной из команд Наталья отказалась, ведь на сцену "Голосу країни-7" ее привело другое желание.

Наталья Могилевская Instagram

"Мне очень хотелось вас немножко разыграть", — заявила Наталья Могилевская со сцены.

"Что изменилось в твоей жизни? Ты стала совсем другой", — спросила Тина Кароль.

"Да, я влюбилась!" — ответила Наталья.

Напомним, певица Наталья Могилевская удивила поклонников новым образом.