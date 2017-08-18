Наталья Могилевская призналась, что помогло ей похудеть на 25 килограмм

На помощь пришла специальная система питания.

Наталья Могилевская Instagram

Об этом пишет Сегодня.

После того, как Наталья Моглиевская предпочла паркет судейскому креслу, ей предстояло привести себя в форму. Ведь за десять лет, после участия в первом сезоне шоу, она ни разу не была, ни в танцевальном, ни даже в спортивном зале.

"Для меня участие в шоу — это вызов. В первую очередь, самой себе. Никто не верил, что я справлюсь, — рассказывает Наталья. — И пусть я была в ужасной физической форме, и невозможно было поверить, что с плюс 25 килограммами, давно забытыми танцевальными шагами и неверными ногами снова выйду на паркет, — я решила, что сделаю это в любом случае".

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Авг 28 2017 в 8:58 PDT

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Авг 18 2017 в 12:10 PDT

На помощь пришла система питания известного диетолога Натальи Самойленко. Главный принцип которой, по словам Могилевской "не быть голодной".

"Я говорю теперь всем, что похудеть, постоянно недоедая, невозможно. Нужно забыть понятие диета и быстрое похудение, забыть насилие над собой. Только здоровый и комфортный способ жизни и питания. Понемногу меняя свои привычки можно прийти к потрясающему результату. У меня плотный рацион, ем 4-5 раз в день и всегда сыта. Если я в Киеве, у меня с собой маленькая сумка-холодильник, а в ней — питание на весь день, за исключением завтрака и ужина — утром и вечером я ем дома. Основной принцип питания — углеводы с овощами и фруктами в первой половине дня, белки с овощами во второй. После обеда у меня жесткие правила, нарушать их нельзя. Без легких, спортивных нагрузок похудеть будет сложнее. Нужны регулярные легкие нагрузки. Прогулки 15-30 минут каждый день вполне достаточно. Но, я, конечно, Советую танцы! Но самое главное, благодаря постоянной работе над собой, — я полюбила себя. Такой, какая я есть. Это главный секрет хорошей формы для каждой женщины", — рассказала звезда.

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Авг 28 2017 в 12:37 PDT

Рацион Натальи Могилевской.

9.00 – завтрак. Каша с фруктами, ягодами, йогуртом и медом. Или каша с овощами. Или лапша с овощами.

11.30 – второй завтрак. Фрукты, ягоды или снова каша (если голодна, можно съесть даже бутерброд).

14.00 – обед. Суп, мясо или грибы и овощи. Углеводов, хлеба и фруктов в этот прием пищи уже быть не должно!

16.30 – полдник. Сыр и овощи или рыба и овощи, орехи и чай. Если хочется сладкого – любые черные ягоды.

19.30 – ужин. Рыба или сыр с теплыми овощами типа рагу или приготовленными на пару.

Все порции по 250-300 грамм.

Напомним, муж посадил Наташу Королеву на диету.