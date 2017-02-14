Наташа Гордиенко в День Св.Валентина родила сына

Мальчика назвали Валентином.

Наташа с мужем Facebook

Певица Наталья Гордиенко в День Св. Валентина родила сына.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Какой прекрасный день для рождения сына! Пусть все люди на планете будут так же счастливы как мы сегодня!", — написала Гордиенко.

При этом она опубликовала фотографию бирочки из роддома, где было написано: "№593 Гордиенко Н.В. хлопчик 14.02.2017 3400 - 52".

Также радостную новость сообщил и муж артистки Павел Черепин: "Ура! Валентин, добро пожаловать в этот мир, 3400, 52. Наталья Гордиенко, Любимая, спасибо, горд и счастлив. P.S. А как в ваших семьях принято отмечать день Валентина?", — написал счастливый отец.

Напомним, Кэтрин Хейгл впервые родила сына.