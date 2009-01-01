Наташа Королева устроила горячие танцы с Тарзаном в День Св.Валентина

В этом году Наташа и Сергей отпраздновали 13 годовщину свадьбы.

Наташа Королева и Сергей Глушко Instagram

Видео Королева опубликовала у себя на странице в Instagram.

Таким образом певица поздравила своих фолловеров с Днем Валентина. "Вот такой у нас Святой Валентин случился! С профессиональным нас праздником, Влюбленные!" — написала Наташа.

Поклонники певицы остались в восторге от их звездных танцев.

В этом году Наташа и Сергей отпраздновали 13 годовщину свадьбы.

Напомним, голливудские звезды устроили горячие танцы на красной дорожке Грэмми.