Наташа Королева устроила горячие танцы с Тарзаном в День Св.Валентина

В этом году Наташа и Сергей отпраздновали 13 годовщину свадьбы.
Видео Королева опубликовала у себя на странице в Instagram.
Таким образом певица поздравила своих фолловеров с Днем Валентина. "Вот такой у нас Святой Валентин случился! С профессиональным нас праздником, Влюбленные!" — написала Наташа.
Поклонники певицы остались в восторге от их звездных танцев.
В этом году Наташа и Сергей отпраздновали 13 годовщину свадьбы.
Напомним, голливудские звезды устроили горячие танцы на красной дорожке Грэмми.