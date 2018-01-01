Наташа Королева явилась в Кремле в "платье куртизанки", из которого у нее вываливалась грудь

Певица получила премию "Шансон года".

Певица получила премию "Шансон года" Фото: bonjourglamour.ru

Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, появилась на вручении премии "Шансон года" в Кремлевском дворце в платье, которое раскритиковали ее поклонники.

Снимками с церемонии награждения певица поделилась на своей странице в Instagram. Так, Королева надела слишком облегающий корсет, сочетав его с серебристыми мини-юбкой и жакетом из бахромы.

Подписчики похвалили макияж и прическу артистки, но платье, по мнению фанатов, только уродовало фигуру и красивую грудь певицы.

"Да. Очень красиво, когда кусочек сиси как отпилили", "Лифчик-то маловат", "Сколько можно сиси вываливать на показ", "Платье куртизантки, а сама красавица!", "Тити Наташи куда-то потекли", - писали юзеры.

На этом фото "досталось" и Стасу Михайлову: подписчики назвали его ободранным котом Базилио.

"Стас Михайлов в кого превратился... подранный Кот Базилио точно подметили...", "То ли Билан, то ли Михайлов", "Это Михайлов? Наталья,не стой с бабушкиным пальто", - отметили подписчики.

Подписчики раскритиковали и наряд королевой, и образ Стаса Михайлова instagram.com/natellanatella

Повалий и Королева получили премию "Шансон года" instagram.com/natellanatella

Слишком облегающий корсет и небольшие чашечки возмутили подписчиков Фото: Woman.ru

Такую же награду получила еще одна украинская певица Таисия Повалий.

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