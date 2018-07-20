"Натуралов не так много": экс-судья "X-фактора" рассказал пикантные подробности о российской эстраде

По словам музыкального критика, любого можно совратить, вне зависимости от ориентации.

По словам музыкального критика, любого можно совратить, вне зависимости от ориентации Фото: Thinkstock

Музыкальный критик, экс-судья "X-фактора" Сергей Соседов, который открыто заявляет о своей сексуальной ориентации, сделал признание о своей интимной жизни, и рассказал о том, что мужчин с традиционной ориентацией в российском шоу-бизнесе осталось мало.

"Натуралов не так много. Вообще все зависит от ситуации: всех можно совратить. У меня тоже были такие случаи, когда случался интим с женатыми мужчинами. Они говорили: главное, чтобы не знала жена и никто другой. А так все прекрасно!", - признался Соседов изданию "Собеседник".

По словам музыкального критика, каминг-аутов в ближайшее время от артистов не стоит ждать, ведь они боятся потерять публику.

"Боятся, потому что поклонницы уйдут. Зачем им рассказывать о своей жизни, наоборот, люди должны думать, что артисты разведены или одиноки. Чтобы каждая женщина мечтала выйти за него замуж. В этом игра – в отношениях между артистом и зрителями. Не нужно раскрывать таких вещей", - отметил критик.

Кроме этого, Соседов рассказал о своей интимно жизни. По словам критика, он не ведет беспорядочную половую жизнь: боится "подцепить" венерические болезни, и, как считает он, есть вероятность попасться на удочку афериста.

"Я боюсь, что могу заболеть венерической болезнью, от которой буду потом долго лечиться. И моральные устои, которые есть, не позволяют. Может, мне и сил не хватает физических. Можно же нарваться на аферистов, хулиганов. Это тоже одна из главных причин, по которым я соблюдаю строгость в отношениях. Мне надо узнать человека: могут же обуть, разуть и даже убить. Всякое бывает", - признался Соседов.

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