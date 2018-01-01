Назван победитель проекта "МастерШеф"

Победителю достанется 100 тысяч гривен в качестве приза.

30 мая СТБ показал суперфинал проекта "МастерШеф. Кулинарный выпускной". До него добрались Каролина Залевская, Настя Кобыляцкая и Таня Куриленко.

Впервые в истории шоу участниками были подростки от 14 до 18 лет. И в суперфинале им давалось лишь три часа на приготовление трех сложных блюд: закуски, основного блюда и десерта.

В итоге победу судьи присудили Насте Кобыляцкой. Победу в проекте "МастерШеф. Кулинарный выпускной" ей принесли:

свекольно-гранатовые каннеллони с сыром горгондзола, малиново-свекольным муссом и молекулярным мхом,

копченое каре ягненка с корочкой из гречки, пряных овощей и трав с лимонно-ванильным соусом и эмульсией из петрушки и мяты с роллами из цукини, наполненными муссом из рикотты и базилика,

корзинка из фундучного теста, заполненную карамельным кремом, пирожное шу с кракелином с кремами из белого и черного шоколада.

Насте 17 лет. Она учится в одной из школ Харькова. За победу в проекте она получит кубок проекта, 100 тысяч гривен призовых, а также возможность обучаться в престижной кулинарной школе.

Месяцем ранее состоялся суперфинал шоу "Голос страны-8": премьеры от Бабкина и Mozgi и выступления участников. Открылся вокальный эфир общим выступлением всех финалистов.

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