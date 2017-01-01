Названы имена новых ведущих "Орла и решки", фото

Телепрограмму о путешествиях будут вести Мария Гамаюн и Ольга Антипова.

Новые ведущие "Орла и решки" заинтригуют поклонников Фото: телеканал «Пятница»

Два новых сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка" порадуют поклонников новыми ведущими.

Имена девушек для нового формата передачи сообщил в Instagram генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия.

По его словам, морской сезон "Орла и решки" проведет актриса Мария Гамаюн. Девушка окончила ВГИК, известна по сериалам "Кухня" и "Чернобыль". Она активный Instagram-блогер, в соцсети на нее подписаны свыше 400 тысяч человек.



Мария Гамаюн будет рассказывать о морских путешествиях Фото: Instagram/Мария Гамаюн

"А вот у второй девушки нет никакого опыта ведущей. Она родилась в Абакане, работала преподавателем игры на гитаре", — отметил Картозия.

Второй ведущей телешоу станет Ольга Антипова, у которой нет опыта работы в телевизионных проектах. Она будет вести "Орел и Решка. Россия".

По словам руководителя канала, с уходом из проекта Леси Никитюк исчезла "святая непосредственность реакций", поэтому, просматривая тысячи роликов, он искал девушку, которая обладает "внутренней свободой и подкупающей простотой".

Для Ольги Антиповой участие в проекте будет дебютом Фото: Instagram/Ольга Антипова

Напомним, тревел-шоу "Орел и решка" было создано в Украине. Авторы идеи — Евгений и Елена Синельниковы. В 2014 году права на показ телепередачи приобрел канал "Пятница".

Как ранее сообщалось, экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко получила награду журнала Cosmopolitan в категории "телеведущая года".