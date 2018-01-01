"Не догнали". Пьяный Михаил Ефремов со сцены обматерил зрителей в Самаре

Актер путал текст и говорил тихо.

Михаил Ефремов со сцены обматерил зрителей Скриншот

Скандальный российский актер Михаил Ефремов во время гастролей театра "Современник" в Самаре 7 марта на спектакле "Не становись чужим" вышел на сцену с опозданием более чем на полчаса.

Присутствовавшие в зале зрители рассказали, что актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо. После того, как его попросили говорить громче, актер ответил нецензурным выражением, пишет ТАСС.

В свою очередь, Ефремов заявил, что зрители не поняли задумку, поскольку постановка очень сложная.

"Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть", — сказал актер.

Самарский министр культуры Сергей Филиппов назвал безобразным поведение Михаила Ефремова.

"Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный Михаил Ефремов шокировал гостей фестиваля "Кинотавр".