Не достаточно звездные: Ким Кардашьян и Канье Уэста не пустили на вечеринку "Оскара"

Надо сказать, что и в прошлом, и в позапрошлом году она также была нежелательным гостям.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Instagram

Знаменитости Ким Кардашьян и Канье Уэст могут быть очень известными и популярными, но это вовсе не говорит о том, что они — желанные гости на вечеринке.

Как сообщили инсайдеры изданию RadarOnline, знаменитая чета не смогла попасть на многие из афтепати церемонии "Оскар" в этом году из-за того, что им попросту отказали в приглашении.

"В последнее время Кардашьян всё чаще напоминают, что она не настоящая суперзвезда" — рассказал инсайдер. В частности, звезда реалити-шоу "Жизнь с Кардашьян" мечтала попасть на вечеринку Vanity Fair party, или на какую-то более-менее популярную вечеринку, но даже со связями не смогла достать пригласительный". Надо сказать, что и в прошлом, и в позапрошлом году она также была нежелательным гостем.

Последняя вечеринка, на которой она была замечена на нашей памяти — это афтепати у Элтона Джона в 2014 году. Расстроившись из-за отсутствия приглашения на Vanity Fair party, Ким не захотела распыляться на менее популярные вечеринки и осталась с мужем и детьми дома у телевизора. "Они смотрели шоу дома. Ким расстроилась, ведь ей снова намекнули на то, что она – не настоящая звезда, а ведь они с Канье просто хотели повеселиться" — рассказал инсайдер.

Напомним, Трамп считает, что "Оскара" лишили гламура.