"Не имеешь права петь!": фанаты возмутились исполнением Лорак легендарной украинской песни

Артистка выступила с песней "Червона рута".
Видео выступления она опубликовала на своей странице в Instagram.
Большинство подписчиков певицы возмутились тем, что она поет на украинском языке – ведь Лорак давно перебралась в Россию, и не выступает в Украине.
"Не имеешь права петь на украинском!", "Сиди в Росииюшке", "А в России слабо эту песню спеть? Или любую на украинском языке?", "И чего-то в России не поет она "Червону руту"! И в принципе, никакого морального права не имеет петь эту песню человек, который не уважает и не думает о Родине!", - возмущались юзеры.
Ранее поклонники раскритиковали Ани Лорак за фото в ванной.
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