Сегодня, 15:37 RSS

"Не имеешь права петь!": фанаты возмутились исполнением Лорак легендарной украинской песни

Сегодня, 14:10

Артистка выступила с песней "Червона рута".

Ани Лорак
Фанаты жестко раскритиковали Лорак instagram.com/anilorak
Известная украинская певица Ани Лорак, которая отправилась с туром в Австралию, в Мельбурне исполнила легендарную песню Софии Ротару "Червона рута".

Видео выступления она опубликовала на своей странице в Instagram.

Большинство подписчиков певицы возмутились тем, что она поет на украинском языке – ведь Лорак давно перебралась в Россию, и не выступает в Украине.

"Не имеешь права петь на украинском!", "Сиди в Росииюшке", "А в России слабо эту песню спеть? Или любую на украинском языке?", "И чего-то в России не поет она "Червону руту"! И в принципе, никакого морального права не имеет петь эту песню человек, который не уважает и не думает о Родине!",  - возмущались юзеры.

Ранее поклонники раскритиковали Ани Лорак за фото в ванной.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Ани Лорак, видео, украинский язык, критика, Червона рута, тур, Австралия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться