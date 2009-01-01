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Не кинопауза, а прощание. Джордж Клуни решил полностью посвятить себя семье

Сегодня, 14:41

У меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками, сказал актер.

Джордж Клуни
Джордж Клуни Reuters
Оскароносный американский актер Джордж Клуни решил прекратить сниматься в кино и полностью посвятить себя семье.

Об этом он рассказал в интервью газете Times, пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что артист хочет не просто взять кинопаузу, а попрощаться с кинематографом.

"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!", — сказал собеседник.

Напомним, в 2014-м году Джордж Клуни женился на британской юристке ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В начале июня 2017-го супруги впервые стали родителями.

Видео: ТСН

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Джордж Клуни, кино, семья
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