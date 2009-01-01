Не мой тип. "Мисс Венгрия" рассказала, как Трамп звал ее к себе в номер отеля

Мы были в России на финале "Мисс Вселенная", и ко мне подошел человек и схватил за руку, притянул меня к себе, рассказала венгерка.

Дональд Трамп Reuters

Победительница конкурса "Мисс Венгрия" 2013 года Ката Сарка рассказала о том, как во время конкурса "Мисс Вселенная" в Москве к ней довольно грубо приставал новоизбранный президент США Дональд Трамп

Она вспомнила об этом в прошлом году на ток-шоу на венгерском телевидении, сообщает "Таблоид" со ссылкой на "NY Daily News".

"Мы были в России на финале "Мисс Вселенная", и ко мне подошел человек и схватил за руку, притянул меня к себе и спросил:" Ты кто? ", — поделилась Ката.

По словам женщины, мужчины окружала стая телохранителей.

"Он спросил это на английском, а я очень смутилась, я скоро скажу вам, кто он был, я так смутилась, что не смогла произнести ничего кроме "Венгрия!", — Рассказала Сарка.

"А потом он сказал: "Почему ты здесь?" и дал мне свою визитку со своим личным номером телефона и сказал, в какой гостинице и каком номере он остановился. А звали его Дональд Трамп", — рассказала экс-"Мисс Венгрия".

Как заверила Ката, она не пошла к Трампу в отель, потому что он "не ее тип".

Ката Сарка Instagram

Фото: @katasarka.