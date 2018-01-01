Не Олег Винник: стало известно, кого из украинских звезд чаще упоминают в Википедии

Некоторым звездам посвящены страницы на достаточно экзотических языках.

В Сети появился рейтинг украинских исполнителей по количеству упоминаний в Википедии на разных языках Фото: more-news.ru

В Сети появился рейтинг украинских исполнителей по количеству упоминаний в Википедии на разных языках.

Рекордсмен по количеству страниц в интернет-энциклопедии - София Ротару. Биографию певицы можно прочитать на почти семидесяти языках мира, и даже на таких экзотических, как кашубский, фламандский, арамейский, амхарский, суахили и даже латынь., пишет ресурс "Karabas. Live".

Конкуренцию Ротару может составить лишь Джамала - 61 язык. После победы на "Евровидении 2016" о ней узнал почти весь мир.

Также хороший показатель демонстрирует и победительница "Евровидения-2004" Руслана - 58 языков.

Ани Лорак в "Википедии" посвящено 46 страниц, а Верке Сердючке и Ирине Билык — по 35. Также в рейтинг попали Тина Кароль, Океан Эльзы и ONUKA.

А вот популярный сейчас певец Олег Винник занял в рейтинге последнюю позицию. Информацию о нем можно прочитать в открытой энциклопедии лишь на четырех языках: немецком, белорусском, английском и украинском.

Софии Ротару посвящены страницы на достаточно экзотических языках Фото: more-news.ru

Ранее стало известно, что хакеры удалили клип-рекордсмен YouTube, который посмотрели более 5 млрд раз.