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Не похожа на себя: Бритни Спирс выложила новое фото в нижнем белье

Вчера, 16:44

Поклонники звезды обвинили певицу в чрезмерном использовании фотошопа.

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Бритни Спирс обвинили в чрезмерном использовании ретуши britneyspears/instagram
Американская певица Бритни Спирс разместила в своем Instagram новое фото, на котором позирует в нижнем белье красного цвета.

Поклонники восхитились внешним видом певицы: "Невероятная", "Чертовка", "Очень сексуальна в этом нижнем белье".

Некоторые подписчики звезды в Instagram отметили, что на фото слишком много ретуши, и певица выглядит неестественно: "Это самое отретушированное фото, которое я когда-либо видел", "Твое лицо выглядит по-другому",

Не смотря на это, фото звезды набрало около 300 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев. 

Ранее Бритни Спирс показала пикантное видео с возлюбленным.
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