Не похожа на себя: Бритни Спирс выложила новое фото в нижнем белье

Поклонники звезды обвинили певицу в чрезмерном использовании фотошопа.
Поклонники восхитились внешним видом певицы: "Невероятная", "Чертовка", "Очень сексуальна в этом нижнем белье".
Некоторые подписчики звезды в Instagram отметили, что на фото слишком много ретуши, и певица выглядит неестественно: "Это самое отретушированное фото, которое я когда-либо видел", "Твое лицо выглядит по-другому",
Не смотря на это, фото звезды набрало около 300 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев.
Ранее Бритни Спирс показала пикантное видео с возлюбленным.