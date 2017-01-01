"Не понимал, что происходит": известный российский музыкант поменял позицию по Крыму

Алексей Кортнев рассказал о своем отношении к аннексии полуострова.

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Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев заявил, что изменил свои взгляды на присоединение Крыма к России. По словам артиста, в 2014 году он не очень понимал ситуацию, поэтому и одобрил аннексию полуострова.

"Слушайте, это было сразу после "присоединения", я не понимал, что происходит. И никто не понимал. С тех пор было время разобраться, теперь у меня иные взгляды на Крым. Но главное из того интервью я готов повторить и сейчас: слава богу, что обошлось без кровопролития и прямого военного вмешательства. А что, лучше бы лились реки крови?", – заявил фронтмен группы в интервью "Новой газете".

Сейчас артисту СБУ запретила въезд в Украину, и Кортнев не понимает почему.

"Неприятно, когда тебя ругают, вешают ярлыки, третируют. Но еще обиднее, когда третируют не по делу. Ну, кому я продался, зачем? Все это мимо кассы. Вот недавно СБУ закрыла мне въезд на территорию Украины. И тоже непонятно за что. Концертов в Крыму мы никогда не играли", – пожаловался он.

На замечание журналиста Яна Шенкмана, что Кортнев одобрил аннексию Крыма, артист ответил, что после этого неоднократно посещал Украину.

"Странно, что они вспомнили об этом только сейчас, спустя четыре года почти. Я в Украину с тех пор заезжал раз двадцать. Последний раз играл концерт в Украинском музыкальном театре в Одессе, и все было хорошо", – подчеркнул он.

По его мнению, "маховик и патриотическая истерика" запустились с Украины.

Напомним, в 2017 году Кортнева внесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".