Не понимают, куда пришли: дизайнер критикует образы украинских политиков

Виноградская также рассказала, чем отличаються можные предпочтения украинок и европеек.

Reuters

Дизайнер рассказала, с представительницами каких профессий ей было бы интересно поработать.

Об этом общественный деятель, автор книги "Українська принцеса, чи Мрії посла України" Голда Виноградская рассказала на чате в "Главреде".

Дизайнер призналась, что не прочь поработать над образами украинских политиков. "Наверное, над образами украинских женщин-политиков. Потому что когда смотришь на наших депутатов женского пола в Верховной Раде, то возникает желание для многих из них провести курсы дресс-кода, чтобы у них появилось понимание того, куда они пришли и как должны выглядеть", — сказала Голда.

Голда Виноградская Главред

Виноградская также рассказала, чем отличаються можные предпочтения украинок и европеек.

"Ментально украинки больше ценят украшения и яркую одежду, чем европейки. Это можно проследить через всю историю украинской одежды. И вообще, для украинской женщины это нормально — начать день с того, что она сделает прическу и макияж, в отличие от европейской женщины", — сказала дизайнер.

Напомним, Голда Виноградская считает, что Киев мог бы стать модной столицей, но — везде одно жлобство.