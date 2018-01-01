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"Не повод расслаблять булки". Мужчина отснял полуголых моделей на крыше высотки: фото

Сегодня, 02:49
Модели на крыше < >
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1 / 5 (Михаил Решентников)

Все девушки с большой охотой подставляли под объектив свои прелести в откровенных купальниках.

В России, в городе Новосибирск, местный фотограф Михаил Решетников отснял фотосессию с полуголыми моделями.

Получившиеся снимки он опубликовал на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. "Дождливая погода - это не повод расслаблять булки! Пусть это видео вас мотивирует",  − написал Решетников.

Под объективом камеры девушки, которые работают моделями в категории "финтес-бикини" эротично поводили крутыми бедрами и прочими прелестями, обтянутыми откровенными купальниками.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг самых дорогих бикини-моделей в соцсети Instagram.

 

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Теги:  
Россия, Новосибирск, модели, бикини, фитнес, фотосессия
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