"Не повод расслаблять булки". Мужчина отснял полуголых моделей на крыше высотки: фото

Все девушки с большой охотой подставляли под объектив свои прелести в откровенных купальниках.

В России, в городе Новосибирск, местный фотограф Михаил Решетников отснял фотосессию с полуголыми моделями.

Получившиеся снимки он опубликовал на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. "Дождливая погода - это не повод расслаблять булки! Пусть это видео вас мотивирует", − написал Решетников.

Под объективом камеры девушки, которые работают моделями в категории "финтес-бикини" эротично поводили крутыми бедрами и прочими прелестями, обтянутыми откровенными купальниками.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг самых дорогих бикини-моделей в соцсети Instagram.

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