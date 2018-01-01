"Не признала поначалу". Максим Галкин поделился снимком Аллы Пугачевой

Фото, опубликованное юмористом, в соцсети собрало много лайков.
Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 180 тысяч лайков.
"Счастлив, когда моя любимая счастлива…", — подписал фото Галкин.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Не признала поначалу", — написала olgapopova8406.
"Чудо-женщина! Богиня! Одна-единственная!...", — считает iashinainna. "Да здравствует фотошоп!!!", — отметила galinasokolova2017.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть видео с малышами звездных супругов можно здесь.
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