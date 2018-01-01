СМИ узнали, что Олегу Табакову стало лучше

Артист якобы "предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких".

Олег Табаков якобы пока не разговаривает Скриншот видео с youtube.com

В РФ состояние госпитализированного российского актера, режиссера и худрука Московского художественного театра им. А. П. Чехова Олега Табакова улучшилось.

Артист реагирует на осмотр, по некоторым данным, из-за дыхательной трубки он пока не разговаривает, но общается письменно, сообщает "Рен ТВ".

В частности, пациент "предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж".

"Сознание актера остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени. У него нормальная температура", — отметило издание, добавив, что, возможно, состояние стабильное, но тяжелое.

Напомним, в конце ноября СМИ писали, что Олег Табаков попал в московскую Первую градскую больницу, позже его экстренно прооперировали. Сын артиста говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.

Потом появилась информация, что актера ввели в искусственную кому. Также журналисты узнали, что воспалительный процесс, поразивший организм Табакова, стал следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник.