СМИ узнали, что Олегу Табакову стало лучше

Артист якобы "предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких".
Артист реагирует на осмотр, по некоторым данным, из-за дыхательной трубки он пока не разговаривает, но общается письменно, сообщает "Рен ТВ".
В частности, пациент "предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж".
"Сознание актера остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени. У него нормальная температура", — отметило издание, добавив, что, возможно, состояние стабильное, но тяжелое.
Напомним, в конце ноября СМИ писали, что Олег Табаков попал в московскую Первую градскую больницу, позже его экстренно прооперировали. Сын артиста говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.
Потом появилась информация, что актера ввели в искусственную кому. Также журналисты узнали, что воспалительный процесс, поразивший организм Табакова, стал следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник.