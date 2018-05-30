"Не сексуально, похожа на Голлума из Хоббитов": Ольгу Бузову в купальнике жестко потроллили в Сети

Подписчики певицы раскритиковали ее формы.
На видео, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она танцует и демонстрирует фигуру со всех ракурсов в мини бикини и халате.
"Summer vibes. Я очень жду лета. А вы?", - написала под видео Бузова.
Вместо того, чтобы дать ответ на вопрос знаменитости, подписчики стали критиковать ее фигуру, и называть лицо артистки без макияжа "мордой алкаша".
"Морда алкаша", "Нифига не сексуально, похожа на Голлума из Хоббитов, без обид", "Оля, ты плоскодонка", "Доска доской", "Какая она страшная", - критиковали подписчики.
Ранее Ольгу Бузову разоблачили организаторы, и уличили во вранье.
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