"Не удивлюсь, если он поедет в ДНР": Приходько резко высказалась о выступлении Козловского в Москве

Певица считает, что, когда война закончится, подобных предателей ждет расплата.

Певица считает, что, когда война закончится, подобных предателей ждет расплата Главред

Украинская певица Анастасия Приходько жестко отреагировала на выступление Виталия Козловского 9 мая в Москве.

Певица в интервью "Цензор. НЕТ" рассказала, что возмутилась этим поступком артиста.

"А как тут не возмутиться? Почему звание "Заслуженный артист" могут носить и нормальные, порядочные люди, и те, кто ездят и показывают, как можно предавать свою Родину? Мне кажется, многие даже не задумываются на тему того, что у нас война", - поделилась Приходько.

Она добавила, что его выступление считает предательством, и именно из-за таких концертов есть множество проблем в Украине.

"У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия - это страна, которая напала на нас, из-за которой в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 000 человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и мера человечности. Я не знаю. Но неужели ни для кого не была показательной фотография с Нелей Штепой? Или не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Странно, что георгиевской ленточки еще у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране", - отметила певица.

Приходько призналась, что у нее есть поклонники в России, которые слушают ее песни и приглашают дать концерты.

"Но как я могу себе это позволить? Я сама с собой потом жить не смогу. И это никогда ничем не исправишь. Будешь жить с этим до конца своих дней. Вот тем артистам, кто поддерживал Януковича, по сей день это вспоминают. У Козловского уже во Львове отменили концерт. Все, он перечеркнул себе все. Война закончится - и с предателями еще будут разбираться", - считает исполнительница.

Певица считает, что теперь Козловскому стоит не давать возможности выступать в Украине.

"Не запрещать. Просто не давать возможности выступать здесь. Потому что Козловский - лицо пропаганды. Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР" и тоже скажет, что надо поддержать кого-то. Мол, там же ж наши люди тоже", - считает певица.

Напомним, Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.

Также отменили выступление артиста и в Киеве.

Ранее от Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского.

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