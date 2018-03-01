Недостойны: группе Die Antwoord не разрешили выступить в Белоруссии

Артисты должны были выступать в Минске в августе.

Die Antwoord запретили выступать в Белоруссии Фото: Die Antwoord/Facebook

Власти Минска не разрешили провести выступление южноафриканской группы Die Antwoord. Причиной стал низкий уровень исполнителей.

Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам концерта, сославшись на пункт 1.3 статьи 215 Кодекса о культуре. В нем указано, что власти могут запретить концерт, если художественный совет по культурно-зрелищным мероприятиям посчитает уровень исполнителей низким, сообщает портал Onliner.

"Основания для отмены в выдаче и аннулирования свидетельства на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь: заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком уровне исполнений, предусмотренных программой культурно-зрелищного мероприятия", - написано в официальном ответе Мингорисполкома.

Die Antwoord запретили выступать в Белоруссии Фото: Onliner

Заявку на выступление организаторы Die Antwoord подавали дважды: первый раз им отказали из-за возрастного ограничения "16+", во второй заявке допустимый возраст был изменен на "18+".

Группа Die Antwoord была создана в 2008-м в Кейптауне. Участники коллектива заявляли о том, что его стиль строится на провоцировании аудитории. Летом 2018 года Die Antwoord планирует в рамках тура посетить Санкт-Петербург, Москву и Киев.

Ранее стало известно, что в Украине впервые выступит южноафриканская группа Die Antwoord.