Неизвестные облили ядом квартиру продюсера певицы Alyosha

Причины происшествия до сих пор неизвестны.

Alyosha и Вадим Лисица Facebook.com

В канун Рождества неизвестные облили дверь киевской квартиры Вадима Лисицы ядовитым веществом.

В Facebook продюсера появились официальные результаты экспертизы санэпидслужбы, пишет viva.ua.

Минувшее Рождество продюсер Вадим Лисица и его невеста Ирина Козуб отметили в безрадостном настроении. Приехав домой с отдыха, музыкант обнаружил, что дверь его квартиры, а также лифт облиты ядом, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Приехали домой. Почувствовали резкий запах гуаши. Я долго искал источник и нашел – на фото вскрытая мною бронированная дверь с подтеками. Погуглив и пообщавшись со знатоками мы поняли, что есть подозрение на фенол. Очень сильный яд. Запах по словам соседей держится уже дней 5.... еще такой же источник в одном из лифтов... Выходит нас кто-то травит? За что?", – сообщил Вадим Лисица.

Позже оказалось, что ни МЧС, ни СЭС не могут помочь выяснить причину происшествия, поэтому пара подключила общественность и собственные связи. Как результат – соответствующие службы все же побывали в столичной квартире Вадима Лисицы на Позняках и исследовали подъезд. Выводы неутешительные, а сам продюсер уже назвал случившееся террористическим актом.

"Коридор квартиры фенол 2 класс опасности превышает в 12,4 раз; в пассажирском лифте дома при включенной вентиляции фенол превышает в 5,1 раз. По формальдегиду и ртути превышений нет", – сказано в заключении санэпидслужбы.

Причины происшествия до сих пор неизвестны. Продюсер певицы Alyosha Вадим Лисица планирует обратиться в правоохранительные органы.

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