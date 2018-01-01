Ненасытная певица. Экс-помощница обвинила Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах

Волна обвинений в харрасменте продолжает катиться по США.

Стелла Столпер и Мэрайя Кэри Morning Gossip

В США Стелла Столпер, экс-помощница известной поп-певицы Мэрайи Кэри , обвинила ее в сексуальных домогательствах.

По словам женщины, артистка постоянно появлялась перед ней голой, нанося ей тем самым непоправимый вред ее психике и сексуальному здоровью.

"Работа Столпер в качестве менеджера Мэрайи была прекращена в следствии того, что она неэффективно выполняла свою работу. У Стеллы не было контракта на трудоустройство. Она распространяет ложные слухи. Мы не будем реагировать на ложь и угрозы. Если это необоснованное требование будет подано в суд, мы успешно отразим нападение", - в ответ заявили адвокаты Кэри.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мэрайю Кэри обвинил в домогательствах ее бывший охранник.