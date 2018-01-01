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"Неожиданно!": Екатерина Варнава поразила фанатов фото в пальто на голое тело

Сегодня, 11:41

Ведущая позировала в новом образе.

Екатерина Варнава
Ведущая позировала в новом образе instagram.com/kativarnava
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена голышом в длинном пальто.

На своей странице в Instagram артистка поделилась необычным фото, на котором она позирует с короткой стрижкой и черными волосами. Варнава пристально смотрит в камеру, одетая в пальто, обнажая спину и часть попы.

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Поклонники восхитились образом Варнавы, и засыпали ее комплиментами.

"Боже, как красиво", "Очень красиво! Очень элегантно! Неожиданно!", "Ох, черт! Роскошно!", "А так фото эротично - пафосное!", "Невозможная красавица! Стильная", - расхвалили подписчики.

Екатерина Варнава
Ведущая сменила имидж для фотосессии instagram.com/kativarnava

Ранее Екатерина Варнава позировала в коротком платье.

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Екатерина Варнава, фото, ведущая
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