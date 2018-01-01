Неожиданное признание: Регина Тодоренко рассказала, какой фобией страдала раньше

Сейчас известная телеведущая очень довольна тем, что ей удалось преодолеть свои страхи.

Телеведущая должна была пересилить себя ради съемок, и у нее это вышло instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась рассказом о том, какой фобией она страдала с самого детства - и как ей удалось преодолеть этот страх.

Тодоренко, по ее же словам, всю жизнь боялась... нырнуть под воду.

"Когда у меня был большой страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не чувствовала дна, прыгнуть "рыбкой" в воду – это вообще высший пилотаж. Откуда берется этот страх? Из-за моей экстремальной работы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой, время плавать с акулами, дельфинами", – призналась Регина.

Instagram Регина Тодоренко

Со временем телеведущая избавилась от своей фобии, и этим довольна - это помогло ей получить "яркие приключения в жизни".

Читайте также "Беременна?": Регина Тодоренко заинтриговала поклонников последним фото

Ранее Регина Тодоренко рассказала об отношениях с российским певцом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram