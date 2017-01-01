"Неплохие ямочки на попе". Австралийская пышнотелая модель возмутилась своими отретушированными фото

Девушка написала сверхэмоциональный пост на своей странице в соцсети Instagram

Латесия Томас Instagram

Австралийская плюс-сайз модель Латесия Томас (La'Tecia Thomas) возмутилась, увидев собственные отретушированные снимки в глянцевом журнале.

Девушка написала сверхэмоциональный пост на своей странице в соцсети Instagram. В нем она сопоставила два собственных фотоснимка: один из которых был отретуширован, а другой — нет.

Instagram

Томас призвала фанатов и подписчиков не верить стандартам красоты из глянцевых журналов, поскольку они крайне далеки от реальности.

"Если даже я не могу быть человеком с обработанного фото (а это абсурд, ведь на нем я), то мне страшно представить, какой эффект оно оказывает на обычных женщин", — отметила она.

"Полагаю, мои полные руки, целлюлит, складки на боках и ямочки на попе выглядят неплохо на снимках и без обработки", — резюмировала она.

Кроме того, Томас заявила, что на своей странице намерена выкладывать исключительно "честные", необработанные фотографии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пышнотелая британская модель позировала для журнала Playboy обнаженной