"Неплохие ямочки на попе". Австралийская пышнотелая модель возмутилась своими отретушированными фото

Девушка написала сверхэмоциональный пост на своей странице в соцсети Instagram
Девушка написала сверхэмоциональный пост на своей странице в соцсети Instagram. В нем она сопоставила два собственных фотоснимка: один из которых был отретуширован, а другой — нет.
Томас призвала фанатов и подписчиков не верить стандартам красоты из глянцевых журналов, поскольку они крайне далеки от реальности.
"Если даже я не могу быть человеком с обработанного фото (а это абсурд, ведь на нем я), то мне страшно представить, какой эффект оно оказывает на обычных женщин", — отметила она.
"Полагаю, мои полные руки, целлюлит, складки на боках и ямочки на попе выглядят неплохо на снимках и без обработки", — резюмировала она.
Кроме того, Томас заявила, что на своей странице намерена выкладывать исключительно "честные", необработанные фотографии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пышнотелая британская модель позировала для журнала Playboy обнаженной