Неприличное платье: Меган Маркл нарушила правила на "официальном" дне рождении Елизаветы II. Фото

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1 / 3 Облачаться в платье с оголенными плечами в королевской семье Британии не принято. (Reuters)

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон себе такого никогда не позволяли.

Супруга принца Гарри Меган Маркл, герцогиня Сассекской, нарушила правила королевской семьи, выбирая наряд для дебюта на "официальном" дне рождении королевы Елизаветы II.

Для Меган Маркл торжественный парад, в котором участвовало более 1400 офицеров королевской гвардии и почти 500 музыкантов, был первым в ее новом статусе жены принца, Для церемонии она выбрала платье светло-розового цвета от Carolina Herrera и шляпку в тон, пишет Entertainment Tonight.

Однако герцогиня Сассекской не учла, что все женщины королевской семьи официально появляются в нарядах, которые прикрывают их плечи. Это правило ни разу не нарушили как принцесса Диана (всегда с ее первого появления на приеме в 1981 году она предпочитала платья, которые прикрывали плечи и руки), так и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон (после женитьбы всегда выбирает закрытые платья с рукавами).

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А вот у Меган платье было со стильным вырезом. Особенно это бросалось в глаза на балконе Букингемского дворца, с которого члены королевской семьи поздравляли с праздником королеву и всех британцев. Вероятно, из-за этого место герцогини Сассекской оказалось в задних рядах, где она скромно беседовала с другими участниками мероприятия.

Ранее Виктория Бэкхем также нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Для таких событий женщины, согласно нормам, должны выбрать шляпу и платье.

Также в Сети появился эскиз свадебного платья Меган Маркл. Платье для королевского торжества сшил модный дом Givenchy.

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