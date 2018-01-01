"Нереальная красотка". Украинская телеведущая в Каннах позировала в коротком ярком платье, фото

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1 / 3 Леся Никитюк в Каннах позировала в коротком ярком платье (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки ведущей в соцсети за несколько часов собрали десятки тысяч лайков.

Леся Никитюк в Каннах позировала в коротком ярком платье instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в коротком платье с глубоким декольте и вырезом на спине.

Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они были сделаны во французском городе Канны.

На фото Никитюк запечатлена в желтом платье, кроссовках и солнцезащитных очках между пальмами.

Снимки за четыре часа собрали более 39 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей по-разному их прокомментировали.

"Нереальная красотка", — считает svitlana_polyan. "Солнечная девочка Леся", — написала travelmusha. "Эй, красотка, хорошая погодка! Ноги длинные, как пальмы!!!;)", — отметила markyshalina.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото в банном халате, сделанным в столице Польши Варшаве, на нем в центре внимания оказались красивые ножки телеведущей. Посмотреть снимок можно здесь.

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