"Нереально сексуально": экс-"ВИА Гра" сразила наповал фанатов жгучим образом

Певица позировала в сексуальном платье в пикантной позе.
На своей странице в Instagram артистка поделилась пикантным фото, на котором она позирует в черном платье – комбинации с вырезом на бедре, и босоножках на каблуке в тон. Димопулос стоит в откровенной позе, опершись на багажник машины.
Поклонники не ожидали увидеть такой откровенный снимок, ведь обычно артистка делится более скромными фото.
"Нереально сексуально", "Фото просто огонищеее", "Такая жгучая внешность у вас", "Само изящество", - расхваливали снимок подписчики.
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