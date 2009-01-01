Несмотря на предупреждения, группа Scooter приехала в аннексированный Крым

Музыканты выступят 4 августа на фестивале ZBFest.

Лидер группы Scooter Эйч Пи Бакстер Facebook.com

Музыканты известной немецкой группы Scooter прибыли в оккупированный Крым, где планируют 4 августа выступить на музыкальном фестивале в Балаклаве.

Фотографии фронтмена группы Эйч Пи Бакстера появились на странице аэропорта Симферополь в Facebook.

Группа Scooter прибыла в оккупированный Крым ночным рейсом, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве.

"В аэропорту Симферополь встретили группу Scooter. Музыканты выступят 4 августа на фестивале ZBFest, который пройдет в Балаклавской долине", — гласит комментарий к фото.

Скандальное предстоящее выступление Scooter в аннексированном Крыму активно обсуждается в родной стране группы — Германии. О нем говорят как политики, так и на местном телевидении.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter и дал ссылку на немецкий государственный телеканал ZDF.

Напомним, ГПУ грозит тюрьмой немецкой группе Scooter за посещение оккупированного Крыма.