Нестор Шуфрич стал дедушкой

Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.
Об этом пишет jetsetter.
Девушка не только стала официальной женой сына народного депутата Нестора Шуфрича (от брака с Натальей Вороной. — прим. ред.), но и совсем недавно родила ему сына.
В конце августа 22-летний рэп-исполнитель Нестор Шуфрич-младший оказался в центре внимания СМИ после того, как сбил пешехода в центре Киева на арендованной для съемки клипа Bentley. Аргументом в пользу его освобождения от предварительного заключения на слушании стала как раз "беременность жены".
Буквально на днях Алина запостила в своих соцсетях фотографии с коляской и младенцем, подписав "Ванночка, кормление, сон". Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.
Напомним, Оксана Марченко рассказала о новорожденной дочери Нестора Шуфрича.