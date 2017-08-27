Нестор Шуфрич стал дедушкой

Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.

Нестор Шуфрич-младший с женой JetSetter.ua

Не так давно сестра певицы Луны (Кристины Бардаш) Алина сменила в соцсетях свою фамилию на Шуфрич.

Об этом пишет jetsetter.

Девушка не только стала официальной женой сына народного депутата Нестора Шуфрича (от брака с Натальей Вороной. — прим. ред.), но и совсем недавно родила ему сына.

В конце августа 22-летний рэп-исполнитель Нестор Шуфрич-младший оказался в центре внимания СМИ после того, как сбил пешехода в центре Киева на арендованной для съемки клипа Bentley. Аргументом в пользу его освобождения от предварительного заключения на слушании стала как раз "беременность жены".

Публикация от @informator.news Авг 27 2017 в 1:25 PDT

Буквально на днях Алина запостила в своих соцсетях фотографии с коляской и младенцем, подписав "Ванночка, кормление, сон". Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.

Напомним, Оксана Марченко рассказала о новорожденной дочери Нестора Шуфрича.