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Нестор Шуфрич стал дедушкой

Сегодня, 12:31

Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.

Шуфрич
Нестор Шуфрич-младший с женой JetSetter.ua
Не так давно сестра певицы Луны (Кристины Бардаш) Алина сменила в соцсетях свою фамилию на Шуфрич.

Об этом пишет jetsetter.

Девушка не только стала официальной женой сына народного депутата Нестора Шуфрича (от брака с Натальей Вороной. — прим. ред.), но и совсем недавно родила ему сына.

Шуфрич
JetSetter.ua

В конце августа 22-летний рэп-исполнитель Нестор Шуфрич-младший оказался в центре внимания СМИ после того, как сбил пешехода в центре Киева на арендованной для съемки клипа Bentley. Аргументом в пользу его освобождения от предварительного заключения на слушании стала как раз "беременность жены".

Публикация от @informator.news

Буквально на днях Алина запостила в своих соцсетях фотографии с коляской и младенцем, подписав "Ванночка, кормление, сон". Малыша назвали Михаилом в честь дедушки Алины.

Шуфрич
JetSetter.ua

Напомним, Оксана Марченко рассказала о новорожденной дочери Нестора Шуфрича.

 

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Нестор Шуфрич, дедушка, внук, сын, родила
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