"Нет лучшего места на земле!": Таисия Повалий вернулась в Киев

Певица отметила праздник Святой Троицы в Украине.

Певица приехала в Киев instagram.com/tpovaliyofficial

Скандально известная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий , которая сбежала в Россию, решила вернуться в Киев.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в саду киевского особняка возле роз в черном платье в горошек и в платке.

"Только вчера во второй половине дня прилетели домой, Слава Богу! Нет лучшего места на земле!", - подписала Повалий.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее образа, и засыпали комплиментами.

"Восхищена вами", "Вот это фото! Супер! Райский сад у вас", "Радуете красотой! Спасибо", "Нереально красивые розы! Фото очень атмосферное. Тая, вы обалденная красавица", - писали юзеры.

Повалий позировала в своем саду instagram.com/tpovaliyofficial

Ранее Повалий и Лорак похвастались праздником в Кремле.

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