"Невероятная красота": Вера Брежнева покорила поклонников простым нарядом

Певица поделилась кадрами с новой фотосессии.

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с фанатами новыми фото.

На серии снимков, которые исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в простом образе: светлых джинсах и серой майке.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили певицу за простоту и элегантность.

"Невероятная красота", "Реально красивая фотосессия", "Просто бомбическая женщина!", "Роскошная", "Всегда молодая и красивая!", "Самая сексуальная блондинка с шикарной грудью", - писали юзеры.

Однако нашлись и те, кому образ певицы не пришелся по вкусу – они посчитали, что Брежнева выглядит неестественно.

"На фото на себя не похожа", "Вот это пальцы! Я аж испугался!", "Фу, дешево и вульгарно", - критиковали подписчики.

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